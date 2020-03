Paola, chi è la moglie di Mario Giordano

Di Marcello Filograsso martedì 10 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Paola, la moglie di Paolo Giordano

Paola è la moglie del giornalista e conduttore Mario Giordano. I due hanno quattro figli: Alice (1993), Lorenzo (1995), Camilla (2003) e Sara (2005). La relazione della coppia dura da tanti anni.

In realtà gli amanti del gossip rimarranno parzialmente delusi, in quanto sulla vita privata dell'ex direttore di Studio Aperto e ora conduttore di Fuori dal coro, il chiacchieratissimo talk show di Rete4 sull'attualità, diventato virale in rete per i modi del giornalista fuori dagli schemi (memorabile il suo sfogo contro Halloween in cui colpiva con una mazza alcune zucche), si sa veramente pochissimo.

Mario Giordano è molto riservato per quanto riguarda la sfera dei suoi affetti, così come sua moglie non è solita rilasciare interviste. Nonostante i toni sopra le righe del personaggio, a quanto pare la persona è molto diversa da quello che appare sul piccolo schermo.

Foto: account Instagram Mario Giordano