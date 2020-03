Uomini e Donne, anticipazioni oggi Trono Classico, puntata 10 marzo 2020 (Video)

Di Fabio Morasca martedì 10 marzo 2020

Uomini e Donne, anticipazioni, diretta, puntata oggi, Trono Classico, 10 marzo 2020.

Uomini e Donne è il people show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5.

Uomini e Donne: le anticipazioni del 10 marzo 2020

Stando alle anticipazioni pubblicate sul sito Vicolo delle News, nella puntata di oggi di Uomini e Donne, dedicata al Trono Classico, vedremo le esterne di Alessandro con le due troniste Sara e Giovanna. L'esterna tra Giovanna e Alessandro non lascerà indifferente Sara. In studio, però, Alessandro dichiarerà di essere ancora indeciso su quale tronista continuare a corteggiare. Sara, inoltre, dichiarerà di aver deciso di non portare in esterna Matteo perché l'ha visto troppo coinvolto nell'ultima esterna. Sarà, inoltre, è uscita in esterna con Giovanni.

Per quanto riguarda Daniele, invece, vedremo la sua unica esterna, quella con Angelica. Daniele, inoltre, ha deciso di selezionare personalmente le sue aspiranti corteggiatrici ma le modalità con le quali ha proceduto con questo "casting" provocheranno un po' di polemiche in studio. Daniele ha "provinato" 9 ragazze. In studio, anche Giovanna avrà qualcosa da ridire sui modi di fare di Daniele.

Uomini e Donne: dove vederlo

La puntata di Uomini e Donne va in onda su Canale 5, a partire dalle ore 14:45.

La puntata andrà in onda anche in streaming su Mediaset Play e sarà disponibile, una volta terminata la messa in onda, su Witty Tv.

Altri video riguardanti Uomini e Donne sono disponibili sempre sul sito Witty Tv.

