Paola Caruso: "Le foto di Moreno Merlo e Veronica Graf? Tutto organizzato" (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 9 marzo 2020

Il faccia a faccia tra Paola Caruso e Veronica Graf a Pomeriggio 5

Paola Caruso, oggi, ospite a 'Pomeriggio 5', ha incontrato, per la prima volta, Veronica Graf, la donna con cui Moreno Merlo l'avrebbe tradita durante i mesi di frequentazione:

Graf: "Ho le prove, i messaggi vocali. Li ho rimandato anche alle mie amiche perché non scompaiono. Per avere un archivio. Ci siamo sentiti anche durante l'estate. A fine estate, quando sono rientrata, mi ha scritto su Facebook. E' stato lui che mi ha cercato. Ci siamo visti a settembre. Io non la reputo una storia. Abbiamo dormito insieme tra settembre e novembre. Non sapevo nemmeno che avesse partecipato ad un programma televisivo, che fosse un personaggio pubblicato. O che fosse fidanzato. L'ultima volta che si siamo visti mi ha raccontato la verità".

L'ex Bonas di 'Avanti un altro' ha lanciato uno sconcertante scoop: le foto alla stazione Centrale di Milano sarebbe state mandate, gratis, via mail, alla redazione web di 'Novella 2000':

Caruso: "Le foto alla stazione di Milano? Non sono stati i paparazzi a fare delle foto. Roberto Alessi ha dichiarato che quelle foto le ho ricevute via mail. Merlo ha voluto vendersi l'esclusiva che io e lui ci eravamo lasciati. Visto che nessuno l'ha calcolato, si è inventato questo scoop. E' tutto organizzato".

L'ex gieffina, al momento, rigetta ogni accusa di voler ricercare la popolarità attraverso finte paparazzate:

"Io sono già in questo mondo. Ho fatto il Grande Fratello in Canada ed altri programmi all'estero".

Moreno Merlo ha tradito Paola Caruso con Veronica Graf? Le due ragazze si confrontano a #Pomeriggio5 pic.twitter.com/nHsQgUMWEo — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 9, 2020

Veronica Graf non sapeva di Paola Caruso? In studio in molti dubitano #Pomeriggio5 pic.twitter.com/uRLsIpFQ7G — Pomeriggio 5 (@pomeriggio5) March 9, 2020