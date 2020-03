Grande Fratello Vip 2020, Fernanda Lessa e Antonella Elia fanno pace (video)

Di Ivan Buratti lunedì 9 marzo 2020

Grande Fratello Vip 2020, che cos'è successo nelle scorse ore all'interno della casa più spiata di Italia? Ecco il riassunto del daytime del Grande Fratello Vip 2020, andato in onda lunedì 9 marzo 2020.

Un nuovo litigio ha sconvolto l'armonia nella casa di Cinecittà. Protagoniste, nemmeno a dirlo, Antonella Elia e Valeria Marini. Le due primedonne non possono vedersi, già dagli anni '90, a causa di un uomo conteso (il conduttore Marco Senise, ospite ieri a Live non è la d'Urso). L'equilibrio precario, già vacillato in un'edizione passata de L'Isola dei Famosi, continua anche al Grande Fratello Vip 4. Ad aver detonato la bomba, un'occhiata di Antonella Elia nei confronti di Valeria Marini, rimasta infastidita. Per vendicarsi, la diva del Bagaglino ha smascherato uno scherzo che ieri, 8 marzo quindi festa della donna, la coinquilina aveva organizzato ai danni di alcuni concorrenti con un palloncino.

Paola di Benedetto e Fabio Testi, i due sempre più amici. Nonostante gli screzi delle scorse settimane, complice anche il cattivo rapporto tra la modella e l'amico dell'attore Antonio Zequila, i due concorrenti stanno imparando a conoscersi e a scoprirsi. Paola sembra felice di aver trovato una figura paterna all'interno della casa, dotata di esperienza e maturità, mentre Fabio ha scoperto che quella che pensava fosse antipatia, in realtà è solo insicurezza e fragilità.

Durante una lezione di fitness, Antonella Elia e Fernanda Lessa sembrano aver trovato il compromesso per fare pace. Le lunghe discussioni, i bagni di sale e i segni della croce lasciano spazio a sorrisi, abbracci e strette di mano. A saperlo che bastava solo fare un po' di sport insieme per mettere da parte l'odio...

Dopo che tutti hanno goduto della grandinata che ha tempestato Roma, Adriana Volpe ha confessato al Grande Fratello di patire molto la distanza dalla figlia Gisele, lontana da due mesi. Così, dopo una notte insonne, la showgirl ha scritto alcune righe per la piccola, a cui ha chiesto di stare vicino anche al papà.