Grande Fratello Vip 4: scatta la lite tra Valeria Marini e Asia Valente, poi la pace (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 9 marzo 2020

E' lite tra Valeria Marini e Asia Valente all'interno della casa del Grande Fratello Vip

Ieri sera, grande scontro tra Asia Valente e Valeria Marini all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. La showgirl sarda ha rimproverato alla giovane influencer di non essersi preoccupata di lavare il proprio piatto (Qui, il video):

Marini: "Asia questo non è un ristorante!"

Valente: "Questa è pazza, non sei mia madre che mi urli così!".

La stella del Bagaglino sbotta, sottovoce, con Paolo Ciavarro, perché infastidita dal fatto che qualcuno non si occupi di tenere in ordine e pulito il loft:

Marini: "Mi sono stufata, non esiste, io è tutto il giorno che lavo. Se ne deve andare, e poi c’è qualcuno che gli da manforte (riferendosi ad Antonella Elia) Ma questo non c’entra, mangia e lascia tutte le cose in mezzo, e quando è troppo è troppo".

Ciavarro: "Da quando è qui non l’ho mai vista alzare un dito".

Marini: "Io faccio tutto per tutti e mi fa felice, poi alza pure la voce, l’educazione dov’è!"

Nel frattempo, Teresanna, in cucina, cerca di far ragionare Asia:

Teresanna: "Qua tutti fanno qualcosa, non è un caso, sono tanti casi in cui si vede che tu non fai niente, è bello che tutti fanno qualcosa".

Valente: "Ma se mi dite cosa fare io lo faccio, ma non mi alzi la voce così".

Nelle ore successive, la Marini ha manifestato l'intenzione di abbandonare il programma mentre la Valente è scoppiata a piangere a più riprese.

A distanza di 24 ore, le due donne hanno fatto pace con tanto di abbraccio (Qui, il video).