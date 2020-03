Grande Fratello Vip 4, Valeria Marini lascia? (Video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 9 marzo 2020

Valeria Marini abbandona la casa del Grande Fratello dopo la lite con Asia Valente?

Valeria Marini, dopo appena due settimane di permanenza nella casa del 'Grande Fratello Vip', vuole abbandonare il gioco. La showgirl sarda ha chiesto ai propri compagni d'avventura di essere nominata per uscire dal loft di Cinecittà come testimonia l'ultimo video pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram della trasmissione condotta da Alfonso Signorini:

Marini: "Per favore mi nomini se sei un mio amico... mi devi nominare, me ne voglio andare. Allora me ne andrò. Sono nervosa perché ho visto delle cose che mi hanno dato fastidio".

E se la prende con Sossio Aruta:

Aruta: "Mi hai mai visto fare i piatti?!"

Marini: "Io ti adoro, ma hai fatto un'uscita fuori luogo. Lasciami stare. Tu non vedi le cose. Tu sei un calciatore, fai il calciatore. Io sono una donna di spettacolo. Pensa all'uomo ragno. Sono nervosa".

Aruta: "Allora ti lascio stare. La risposta che mi hai dato è proprio infelice".

Marini: "Tu fai l'allenamento, a volte, hai delle uscite del cavolo".

Tornerà sui propri passi dopo la pace con Asia Valente?!