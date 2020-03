Sonia Bergamasco: chi è, carriera, vita privata, marito, figli

Di Claudia Cabrini lunedì 9 marzo 2020

Chi è, carriera, vita privata, marito e figli di Sonia Bergamasco

Nata a Milano il 16 gennaio del 1966, Sonia Bergamasco è una delle più note attrici televisive italiane, ma in molto sapranno che la sua carriera l'abbia vista per molto tempo dedicarsi anche al teatro e al cinema.

Se molto sappiamo della sua carriera, altrettanto poco però sappiamo della sua vita privata, della quale Sonia è davvero molto gelosa. Dopo essersi diplomata in pianoforte presso il Conservatorio Giuseppe Verdi e in recitazione presso la Scuola del Piccolo Teatro di Milano ancora giovanissima, possiamo svelarvi infatti che il vero battesimo lavorativo di Sonia Bergamasco sia arrivato grazie allo spettacolo Arlecchino, di Giorgio Strehler, all'interno del quale reciterà nei panni di Fatina. Sarà proprio questa l'ultima edizione teatrale televisiva del Pinocchio di Carmelo Bene, ed è così che il volto di Sonia arriverà anche in televisione.

La sua carriera proseguirà però inizialmente in teatro, con Theodoros Terzopoulos, Massimo Castri e Glauco Mauri, mentre dal 2001 Sonia si dedicherà anche alla regia. Più di recente, anche il pubblico televisivo ha imparato ad ammirarla e non poco grazie alla fortunata serie Tutti pazzi per amore, e Una grande famiglia. Ovviamente, però, non possiamo scordare anche il suo ruolo più importante: quello all'interno della seguitissima serie de Il Commissario Montalbano con Luca Zingaretti.

E per quanto riguarda il suo privato, sappiamo che Sonia sia sposata con il collega e attore Fabrizio Gifuni, con il quale si è unita in matrimonio 20 anni fa, nel 2000. Dal loro amore sono anche date due figlie, Valeria e Maria, oltre che tanti progetti cinematografici di famiglia, come il film La meglio gioventù dove sia Sonia che il marito Fabrizio Gifuni fanno parte del cast.