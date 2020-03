Marco Senise: chi è l'uomo conteso da Valeria Marini e Antonella Elia (video)

Di Sebastiano Cascone lunedì 9 marzo 2020

Marco Senise è l'uomo misterioso che ha fatto litigare Antonella Elia e Valeria Marini

Stasera, in occasione dell'ultima puntata di 'Live non è la d'Urso', in onda, oggi, 8 marzo 2020, è stata finalmente svelata l'identità del misterioso uomo che ha fatto litigare Valeria Marini e Antonella Elia, molti anni prima, il loro ingresso nella casa del 'Grande Fratello Vip'. Si tratta di Marco Senise.

L'ex spalla di Rita Dalla Chiesa, a 'Forum', ha svelato che, per cinque o sei mesi, ha frequentato la Elia:

"Lei era fidanzata. Si lasciano con il fidanzato di allora, usciamo, andiamo al cinema, scatta il primo bacio. Durò qualche mese, facemmo un viaggio a New York, è successo di tutto. C'è stata anche una parentesi hot che ci ha fatto litigare".

Senise, a distanza di tempo, ha tirato fuori un episodio molto particolare:

"Ci siamo incontrati più volte io, Antonella e Valeria. Una sera, eravamo al ristorante, io e Valeria l'uno di fronte all'altra. Entra Valeria con un'amica. Ha cominciato a mandarmi i baci, si leccava le labbra. Mi provocava in tutti i modi. Sono stato tutta la sera imbarazzato. E' andato avanti tutta la cena. Io sudavo freddo. Antonella non se ne è accorta, se no volava qualche piatto".

Dopo aver terminato il flirt con Antonella, per qualche tempo, il conduttore è uscito anche con la Marini:

"Io, una volta, finita la storia con Antonella, mi sono visto bene con Valeria. Abbiamo avuto una simpatia. E' finita perché stare dietro a Valeria non è facile. Io sono trait d'union tra le due".

