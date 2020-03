#iorestoacasa, i tweet dei vip

Di Sebastiano Cascone lunedì 9 marzo 2020

#iorestoacasa spopola su Twitter per arginare la diffusione del Coronavirus

Nelle scorse ore, anche i vip sono scesi in campo per contrastare la diffusione del Coronavirus in tutta Italia. Personaggi famosi del mondo dello spettacolo hanno aderito all'hashtag #iorestoacasa per invitare gli italiani a non uscire dalle proprie abitazioni per bloccare il contagio di massa. Ecco qualche esempio:

- Michelle Hunziker si è chiusa tra le quattro mura domestiche con le tre figlie ed il marito Tomaso Trussardi in occasione del compleanno di Celeste:

Anche noi... stiamo a casa!!

Il compleanno della piccola Cece è stato intenso e pieno di amore nell’intimità della famiglia. Fatelo anche voi... il più possibile!! #iorestoacasa pic.twitter.com/Q1TC4r6Cz4 — Michelle Hunziker (@m_hunziker) March 8, 2020

- Un invito raccolto anche da Flavio Insinna che ha raccolto il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella: "Senza allarmismi ma senza fare imprudenze":

Restiamo a casa. Cerchiamo nelle piccole cose le nostre gioie. Riscopriamo come è bello leggere, scrivere, vedere film o cucinare torte. Andrà tutto bene. #iorestoacasa #coronavorus pic.twitter.com/y7KjXzORxz — Flavio Insinna (@insinnaflavio) March 8, 2020

- Breve ma diretto il tweet di Paola Cortellesi:

Dice: “Tanto io non è che salvo vite umane.” E invece, stavolta, po’ esse. #iorestoacasa #responsabilità — Paola Cortellesi (@PaolaCortellesi) March 8, 2020

A tutte le persone che si sono sempre fidate di me dico, #iorestoacasa e approfitto per colmare qualche lacuna, leggerò e scriverò come ho sempre fatto, questo tempo lo sto dedicando anche alle mie prossime storie per voi, dal profondo del cuore vi chiedo #restateacasa. pic.twitter.com/1ntONNEklZ — Giuseppe Fiorello (@BeppeFiorello) March 8, 2020

Anche molti cantanti hanno come Annalisa, Nek, Noemi, Laura Pausini, Paola Turci, Nek, Ligabue, Tiziano Ferro si sono uniti al coro. Servirà l'impegno di tutti ad arginare l'epidemia?