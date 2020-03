Coronavirus, l'appello di Fiorello agli italiani: "State a casa" (video)

Di Sebastiano Cascone domenica 8 marzo 2020

Il video appello di Fiorello agli italiani per contrastare il Coronavirus

Dopo le ultime misure del Governo italiano per fronteggiare l'emergenza Coronavirus (che, oggi, ha segnato il picco di oltre 6387 contagiati, 366 morti e 622 guariti), Fiorello ha deciso di registrare un video su Instagram per sensibilizzare l'opinione pubblica. Ecco le parole del mattatore siciliano:



























Visualizza questo post su Instagram







































#coronavirus #iorestoacasa

Un post condiviso da Rosario Fiorello (@rosario_fiorello) in data: 8 Mar 2020 alle ore 6:56 PDT

"Ciao da Fiorello. Come state ragazzi? Tutto bene? Ho un'idea per tutti noi. Visto il periodo... Perché non stiamo un po' a casa, tutti a casa... Che brutta cosa andare in giro a fare le feste, gli aperitivi. Andare in giro e trovarsi 30 - 40 amici assieme tutti appiccicati a meno di un metro di distanza. Che brutta cosa. Invece a casa si riscoprono giochi nuovi. Potete giocare a Monopoli, a Risiko, al mimo dei film. Potete fare il karaoke. Potete divertirvi a casa con i vostri genitori, i vostri parenti. State a casa, che è meglio. Evitiamo di uscire in questo periodo. Si sta tanto bene sul divano. Vedete come sono sereno io. C'è del casismo attorno a me... Fai come me. Rimani a casa".

Accoglieranno gli italiani il saggio invito di Fiorello?!