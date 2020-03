Lola Ponce a Domenica Live: "Spero non mi mettano in quarantena. La forza dell'Italia è che facciamo sempre le cose bene" (Video)

Di Fabio Morasca domenica 8 marzo 2020

Lola Ponce è stata intervistata da Barbara D'Urso durante la puntata di oggi di Domenica Live, andata in onda su Canale 5.

La cantante e attrice argentina ha parlato soprattutto del marito, l'attore messicano Aaron Diaz, sposato nel 2014, da cui ha avuto due figlie.

Lola Ponce ha esordito, svelando in quale occasione ha conosciuto l'amore della sua vita:

Ci siamo conosciuti, lavorando. Dovevamo lavorare insieme ma l'amore è nato prima del lavoro che dovevamo fare. E' stato incredibile.

Subito dopo, sono andate in onda le immagini del matrimonio con un finale a sorpresa, un videomessaggio di Aaron Diaz: "Mi piacerebbe essere lì con voi ma sto lavorando qui a Los Angeles. Ti amo Lola, mi manchi amore!".

Lola Ponce ha commentato così questa prima sorpresa:

Oggi è anche il suo compleanno ma mi ha perdonato perché sto da te! Sta girando un film ad Hollywood con un'attrice stupenda.

Come seconda sorpresa, Lola Ponce ha ricevuto un altro videomessaggio dove sono comparse anche le sue due figlie, Erin e Regina.

Lola Ponce non vede l'ora di riabbracciare presto la sua famiglia ma l'emergenza sanitaria in Italia, legata al Coronavirus, potrebbe costringerla ad osservare un periodo in quarantena, una volta tornata in America:

Non vedo l'ora di vederli. Speriamo che non mi facciano stare in quarantena. Vi manterrò aggiornati. E' importante che andiamo avanti con l'amore, con il sole... La forza dell'Italia, e in questo mi includo anch'io, è che facciamo le cose bene. Dobbiamo seguire quello che ci dicono e andare avanti. Uno si deve sempre proteggere a prescindere perché ci sono tanti altri virus, purtroppo.

Cliccando sulla foto, potete vedere il video.