Gerardina Trovato mostra la nuova casa a Domenica Live: "E' un sogno, ho sempre sognato una casa così!" (Video)

Di Fabio Morasca domenica 8 marzo 2020

Gerardina Trovato ha mostrato quella che sarà la sua nuova abitazione.

Durante la puntata odierna di Domenica Live, la cantante Gerardina Trovato ha mostrato quella che sarà la sua nuova abitazione.

La casa è ancora in cantiere e, in studio, la cantante siciliana ha ringraziato colui che gliel'ha regalata. Gerardina Trovato, però, ha manifestato nuovamente il desiderio di tornare a lavorare con la musica:

La mia situazione economica si riprende solo se lavoro. La casa c'è, anche se in cantiere! Bisogna anche mantenersela, però... Un grande amico mi ha regalato questa casa!

Nel servizio, abbiamo visto Gerardina Trovato visitare quella che sarà la sua nuova casa, ancora in costruzione, mostrandosi entusiasta per ogni dettaglio: "E' un sogno. L'ho sempre sognata una casa così nonostante il mio successo. Si sa, purtroppo, mi hanno fregato l'ira di Dio di tutto quello che ho guadagnato... L'hai proprio fatta con i miei gusti! Il mio colore preferito è il bianco! Anche il bagno mi sembra un sogno... C'è anche la saletta per le registrazioni... E' veramente una grande emozione immaginare la vita dentro la propria casa dei sogni. Magari un giorno avrò un uomo con cui condividere questa casa...".

In studio, Barbara D'Urso ha proceduto con un altro appello a favore di Gerardina Trovato, un appello che la conduttrice ha rivolto a produttori, discografici e alle radio affinchè la cantautrice possa tornare a svolgere la sua professione di musicista:

Diamo una mano a Gerardina per far tornare a vivere il suo talento. Gerardina deve tornare a cantare, non deve aspettare sempre gli aiuti degli altri. Gerardina Trovato deve tornare a Sanremo!

Cliccando sulla foto, potete vedere il video.