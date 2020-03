Grande Fratello VIP 4, guerra senza fine tra Valeria Marini e Antonella Elia: nuovo scontro (VIDEO)

Di Marco Salaris domenica 8 marzo 2020

Antonella organizza uno scherzo a Sossio ma Valeria le rovina tutto: scintille in giardino.

Neppure la festa delle donne riesce a far da paciere tra Valeria Marini e Antonella Elia. Nella mattinata di oggi i vip si sono ritrovati nel giardino della casa del Grande Fratello VIP per godersi il sole di una bella domenica, sembra che l'umore in casa sia alto ma la positività durerà ben poco. Valeria svela a Sossio che Antonella sta per farle uno scherzo, fallendolo così.

Si è lamentata di alcune occhiate malevoli di Antonella: "Perché mi guardi così? Qual è il tuo problema", la risposta della Elia: "Perché sei una rompic******i". Antonella quindi si riallontana dal giardino mentre Valeria la rimprovera: "cerca di essere gentile, è la festa della donna". Patrick cerca di stemperare la tensione affermando che lo scherzo poteva essere divertente, ma la Marini dice che forse è meglio lasciare in pace il povero Sossio.

Valeria aggiunge che appena sveglia ha incrociato Antonella che la guardava male: "Io non litigo con nessuno, lei mi ha guardato male". E' ormai certo che la guerra tra Antonella e Valeria sarà uno degli argomenti in programma per l'appuntamento in prima serata in onda mercoledì sera.