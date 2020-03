Paola Romano: chi è, vita privata, marito, figli

Di Claudia Cabrini domenica 8 marzo 2020

Vita privata, marito e figli di Paola Romano

Ben 22 anni. Tanto è durato, e dura ancora, il rapporto che lega l'attrice e donna di spettacolo Paola Romano al marito, Massimo Ghini. Un'anima eclettica e completa, Paola, della quale oggi vorremmo raccontarvi di più.

Divenuta moglie di Massimo Ghini soltanto nel 2002, dal loro amore nascono i figli Leonardo nel 1996 e Margherita, nel 1999. Della sua vita privata si sa molto poco. Paola, infatti, sarebbe molto riservata. Ciò che però possiamo assicurarvi è che il suo amore con l'attore Massimo Ghini, anche ex marito di Nancy Brilli e papà di altri due figli, prosegua ancora oggi a gonfie vele. Paola è sempre rimasta al fianco di Massimo con tanto rispetto, anche nei momento più bui, e in particolar modo negli anni 2000 - quando Ghini subirà un forte momento di down lavorativo che lo porterà a non lavorare per un lungo periodo.

Paola, bravissima costumista per il cinema e la tv, è entrata a far parte del mondo dello spettacolo pur rimanendo sempre dietro le quinte, lasciando che fossero la sua passione e la sua professionalità a far parlare di lei. Tuttavia, sappiamo che la sua carriera si interruppe a breve. Da quando Paola ha incontrato Massimo, ormai più di 22 anni fa, ha deciso di abbandonare il lavoro per dedicarsi interamente alla famiglia, facendo la moglie e la mamma a tempo pieno. Nel complesso, di Paola sappiamo davvero molto poco.

La donna non amerebbe il mondo del gossip come quello dei riflettori. Anche per questo, di Paola Romano non circolano poi molte foto sul web. La coppia, ancora oggi felicemente legata, abita a Roma. Tuttavia, è molto gelosa del proprio privato e anche per questo non lascia che trapeli molto altro di sé.