Carmela, chi è la madre di Antonio Zequila

Di Marcello Filograsso martedì 10 marzo 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Carmela, la madre di Antonio Zequila

La signora Carmela è diventata nota per una intervista al settimanale Chi nella quale ha parlato del figlio, l'attore Antonio Zequila.

Nel corso dell'intervista, la genitrice di Er Mutanda ha difeso il figlio, sostenendo che non ha l'abitudine di mentire e che quindi il presunto flirt avuto con la conduttrice Adriana Volpe sia vero, pur non avendo elementi per dimostrarlo.

La donna ha dichiarato:



"Parliamo del 2005. La Volpe, dall’altro lato della cornetta, gli chiedeva di non parlare né in tv, né sui rotocalchi del loro passato visto che, da lì a poco, Antonio sarebbe partito per l’Isola dei Famosi. Non trova che sia una richiesta un po’ strana per una che non ha condiviso nulla con mio figlio?"