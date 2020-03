Grande Fratello Vip: Pasquale Laricchia non entra in casa per 'questione di sicurezza' (video)

Di Sebastiano Cascone sabato 7 marzo 2020

Pasquale Laricchia non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip per questioni di sicurezza

Oggi, 7 marzo 2020, si è tenuta la consueta lezione di fitness del sabato all'interno della casa del 'Grande Fratello Vip'. La sessione di ginnastica è stata condotta da Patrick Ray Pugliese con il valido supporto di Fernanda Lessa, Sossio Aruta, Andrea Denver e Adriana Volpe.



Assente, per via dell'emergenza Coronavirus, l'insegnante ex concorrente del reality di Canale 5, Pasquale Laricchia che, con una serie di Instagram Stories, ha spiegato la vicenda:



"Io non potrò esserci come tutti sappiamo per le condizioni in Italia, in Europa, nel mondo e quindi per una questione di sicurezza non entrerò nella casa. Ma non disperate. Io ritornerò".

Vietati, quindi, nelle prossime settimane, sorprese e nuovi ingressi nel loft di Cinecittà per non intaccare la salute di tutti i concorrenti?!