Coronavirus, Belen Rodriguez: "Sperando che la calma ritorni presto per tutto"

Di Sebastiano Cascone sabato 7 marzo 2020

Il Coronavirus preoccupa seriamente anche Belen Rodriguez

Nelle scorse ore, Belen Rodriguez ha espresso la propria preoccupazione per l'emergenza Coronavirus che sta colpendo, da Nord a Sud, tutto il nostro Paese. La showgirl argentina, dopo aver registrato la puntata di 'Verissimo', in onda, oggi pomeriggio, a partire dalle 16 su Canale 5, si è rifugiata tra le mura domestiche. Ha mostrato, su Instagram, la preparazione delle crepes assieme al figlio Santiago:

Belen: "Sono appena rientrata in casa. Rinchiusa di nuovo. Speriamo che questo casino si risolva al più presto. Sono stata a Mediaset. Ho fatto una bella intervista per Verissimo senza pubblico. E' stata molto carina, mi è piaciuta. Strano farlo senza pubblico, però da una parte è stato più confidenziale".

Solo qualche giorno fa, la conduttrice ha condiviso l'immagine di un tramonto con l'augurio che questo contagio possa arrestarsi in tempi brevissimi:

Belen, nel corso dell'intervista con Silvia Toffanin, ha aperto il proprio cuore, per la prima volta, dopo la ritrovata felicità accanto al marito Stefano De Martino:

"Lui per me è oltretutto un amico. Ama i miei difetti e mi fa divertire tantissimo. Inoltre, anche se a volte mi fa arrabbiare, riesce a sdrammatizzare quei momenti in cui io sono più nostalgica".