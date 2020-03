Katy Perry e Orlando Bloom, nozze rinviate causa Coronavirus

Di dr. apocalypse sabato 7 marzo 2020

Matrimonio spostato negli USA per evitare il coronavirus in Giappone?

Svelato al mondo la prima gravidanza, Katy Perry sognava di sposare in estate l'amato Orlando Bloom, che le ha ufficialmente chiesto la mano pochi mesi fa (in elicottero!). Ma tutto dovrà essere posticipato. O almeno questo afferma People, secondo cui l'allarme Coronavirus avrebbe spazzato via le nozze giapponesi della coppia.

Volevano sposarsi in Giappone, ma non vogliono rischiare. Lei era entusiasta di attraversare la navata della chiesa incinta, aveva già avvisato i circa 150 ospiti. Restavano da limare gli ultimi dettagli, però sembrava tutto pronto. Anche Orlando era davvero emozionato, ma entrambi hanno scelto di prendersi una pausa e vedere come evolve la diffusione del contagio.