Katy Perry incinta di Orlando Bloom, l'ufficialità video

Di dr. apocalypse giovedì 5 marzo 2020

Katy Perry mostra il pancino nel nuovo video musicale e in videochat con i fan.

L'annuncio inatteso nella notte. Prima sotto forma di videochat con i fan, poi con l'uscita del video ufficiale di Never Worn White, suo nuovo singolo. Katy Perry è ufficialmente incinta di Orlando Bloom.

Quest’estate mi accadranno un bel po’ di cose. Siamo felici, forse si tratta del segreto che più a lungo ho preservato. Sapevo che avrei voluto dirvelo nel modo migliore, attraverso la musica, perché è questo il mio modo di parlarvi. A un certo punto ho dovuto dirlo per forza perché stava diventando una cosa palese.

Per la cantante sarà il primo figlio, mentre Bloom, ex marito di Miranda Kerr, il secondo dopo la nascita di Flynn, avuto proprio con la modella. Insieme dal 2016, i due sono fidanzati da poche settimane. L'ex Legolas del Signore degli Anelli si è proposto all'amata tra le nuvole: "Mi ha chiesto di sposarlo in elicottero", ha confessato la Perry la scorsa settimana.

Le nozze tra i due potrebbero diventare realtà in estate, anche se nessuna data è stata comunicata. Il primo figlio di Katy e Orlando dovrebbe invece nascere entro fine 2020.