Zlatan Ibrahimovic: figli, moglie, età, chi è

Di Marcello Filograsso sabato 7 marzo 2020

Zlatan Ibrahimovic, nato a Malmo il 3 ottobre 1981, è un calciatore svedese, ritenuto uno degli attaccanti più forti al mondo. Attualmente gioca nel Milan.

La sua carriera inizia nella citta natale, per poi passare all'Ajax. Ma l'ultimo giorno di calciomercato dell'agosto 2004 se lo aggiudica la Juventus, che deve rinunciarci dopo due stagioni quando i bianconeri retrocedono in serie B a causa dello scandalo Calciopoli.

Il suo percorso prosegue al Barcellona, al Milan dal 2010 al 2012 e poi al Paris Saint-Germain, passando per Manchester United e L.A. Galaxy, quest'ultima negli Stati Uniti. Dal gennaio 2020, all'età di 39 anni, è di nuovo in forza ai rossoneri. Non ha mai vinto il Pallone d'Oro.

Per quanto riguarda la vita privata, Zlatan Ibrahnimovic è sposato dal 2001 con la modella svede Helena Seger, dalla quale ha avuto due figli, Maximilian e Vincent.

Foto: account Instagram Zlatan Ibrahimovic

