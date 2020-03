Grande Fratello Vip, Patrick Ray Pugliese contro Serena Enardu: "Pago vittima di una narcisista" (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 6 marzo 2020

Patrick Ray Pugliese del Grande Fratello Vip contro Serena Enardu

Patrick Ray Pugliese, nelle scorse ore, si è lasciato andare ad alcune riflessioni sulla personalità emotiva degli esseri umani (Qui, il video):

"L’emotivo iper-logico è capace di amare, cosa che invece non è in grado di fare è l’iper-logico narcisista. Il narcisista poverino è colui che da piccolo non è stato amato e avendo sofferto diventa una persona automaticamente iper-logica. Può recitare di essere emotivo ma non lo è. Il narcisista, che è il più pericoloso, innalza le sue vittime e dopo averle prese le fa sentire gradualmente sempre più inadatte. Totalmente apatico, non è in grado di provare compassione. Non riesce ad amare gli altri".

Il concorrente del 'Grande Fratello Vip' ha, poi, spostato il discorso sugli atteggiamenti del narcisista all'interno di una relazione:

"Nella relazione il narcisista vuole tenerti tutto per sé, fino al punto di dire che i tuoi amici sbagliano e i tuoi parenti non vanno bene. Pago è un emotivo, vittima di una narcisista".

Al momento, la diretta interessata ha preferito non rispondere alle discussioni filosofiche dell'ex compagno d'avventura. In certi casi, il silenzio è la migliore arma?!