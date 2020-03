Luigi Mastroianni e Mara Fasone stanno assieme? La verità

Di Sebastiano Cascone venerdì 6 marzo 2020

La verità di Mara Fasone sul pranzo assieme a Luigi Mastroianni

Intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, Mara Fasone ha rivelato, per la prima volta, nuovi clamorosi dettagli sugli avvistamenti in compagnia di Luigi Mastroianni, tornato, da qualche mese, single, dopo la fine della relazione con Irene Capuano:

"Al momento tra me e Luigi è in corso una conoscenza che non so, ad oggi, a cosa potrà portare. Ma a differenza di quello che si mormora, è tutto nato in tempi recenti".

L'ex tronista del programma di Maria De Filippi, ad oggi, non si sbilancia più di tanto sul tipo di rapporto che, in futuro, possa intraprendere questa semplice conoscenza:

"La realtà è che su Luigi ho lo stesso pensiero positivo che avevo all'interno del programma, però al momento non è successo ancora nulla di cui parlare. Potrei confermare le mie idee su di lui; ma anche cambiarle, e la stessa cosa vale per Luigi. Questa è la ragione per cui nessuno di noi ha risposto ai rumor circolati sui social. Nella vita non mi creo alcuna aspettativa, perciò sto vivendo tutto seguendo la scia degli eventi".

La giovane influencer, inoltre, ha confermato che ha incontrato il deejay catanese a pranzo. Hanno scambiato quattro chiacchiere tra amici: "E' assurdo il modo in cui certe persone sono andate alla caccia di dettagli, pensando di dover risolvere grandi misteri. Io e Luigi non avevamo motivi per nascondere nulla, altrimenti non saremmo usciti in un locale pubblico".