Olivia Bertè: chi è la sorella di Loredana Bertè e Mia Martini

Di Ivan Buratti venerdì 6 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Olivia Bertè

Chi è Olivia Bertè? Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla donna, parte di una delle famiglie più chiacchierate dello spettacolo italiano.

Nata nel 1958, è l'ultima figlia nata dalla coppia formata da Giuseppe Radames Bertè e Maria Salvia Dato, sorella di Loredana Bertè (1950), Leda Bertè (1946) e Mia Martini (1947, al secolo Domenica Bertè). Sulla donna, cresciuta a Roma, non si hanno molte informazioni pubbliche. A differenza delle due sorelle cantanti, infatti, Olivia ha sempre scelto di mantenere un profilo sociale più basso.

Note a tutti gli amanti delle cronache sono le discussioni sul rapporto che le sorelle Bertè hanno mantenuto col padre, che si separò dalla moglie quando Olivia aveva appena sei mesi. La donna si è sempre battuta per riscattare l'immagine pubblica di Giuseppe Radames Bertè, descritto da Loredana come un uomo molto violento, aggressivo, un dittatore che non avrebbe risparmiato botte e insulti per la moglie e le figlie. In un'intervista rilasciata al quotidiano La Repubblica, Olivia Bertè ha invece affermato, anche in relazione al rapporto tra il genitore e la mai dimenticata Mimì Bertè, che le fece da testimone al matrimonio:



Mio padre non è un mostro, è una persona normale. Da quello che so io tra Mimì e Leda non c’erano rapporti da almeno 8 anni. Con Loredana i rapporti si erano interrotti dopo il Sanremo del 1992. La verità è che Mimì si era riavvicinata a papà, tanto è vero che aveva cambiato casa per avvicinarsi a lui. I rapporti tra loro erano intensi, di amicizia, anzi di amore.

Circa un anno fa, Olivia Bertè ha rilasciato un'intervista televisiva alla Domenica In di Mara Venier, in occasione della messa in onda del film tv dedicato alla sorella scomparsa. Nella chiacchierata con la conduttrice, la donna ha rivelato di aver curato l'immagine di Mia Martini per un lungo periodo di tempo, divertendosi ad abbinare gioielli, accessori e vestiti. "Non abbiamo mai discusso, forse una volta, ma ci siamo sempre sentite. Ho vissuto anche i momenti bui", ha confessato ricordando il talento e il carattere dell'artista.