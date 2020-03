Leda Bertè: chi è la sorella di Loredana Bertè e Mia Martini

Di Ivan Buratti venerdì 6 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Leda Bertè

Leda Bertè, chi è? Scopriamo insieme qualche dettaglio sulla donna, parte di una della famiglie più chiacchierate dello spettacolo italiano.

Nata nel 1945, Leda Bertè è nata a Bagnara Calabra, piccolo paese in provincia di Reggio Calabria. Leda è nota per essere la sorella di Loredana Berté e della compianta e indimenticata Mia Martini (al secolo, Domenica Bertè). Figlia di Giuseppe Radames Bertè e Maria Salvina Dato, Leda ha anche un'altra sorella, Olivia. Tutta la famiglia, quando le quattro figlie erano ancora piccole, si trasferì dalla Calabria nelle Marche a causa del lavoro del padre Giuseppe, professore di materie classiche all'Istituto Magistrale di San Genisio, in provincia di Macerata. Dopo la permanenza in provincia, la famiglia Bertè si sistemo definitivamente ad Ancona, città in cui Giuseppe Radames Bertè ottenne la cattedra di preside del liceo cittadino. Nel 1965, quando Leda aveva già vent'anni, tutti si spostarono a Roma.

Leda, che vive ancora nella capitale, all'età di 22 anni è diventata mamma di Alessandra. Finito il matrimonio con il padre della piccola, tuttavia, si è poi risposata con un altro uomo, da cui ha avuto altri due figli. Distante orgogliosamente dai riflettori della musica e della televisione, Leda ha lavorato sempre nel campo dell'informatica. Per anni ha prestato servizio presso il Centro Elettronico di Documentazione della Corte di Cassazione e della Corte d'Appello. Inoltre, è stata delegata italiana per l'Associazione Nazionale Informatici Pubblica Amministrazione.

A proposito il suo rapporto con le sorelle, Leda ha rivelato di aver avuto un legame molto forte con Mia Martini, sulla cui morte suicida ha sempre espresso dubbi e perplessità. Alcuni mesi fa, parlandone al settimanale Spy, Leda ha dichiarato:



Io e Loredana abbiamo visto sul cadavere di nostra sorella dei lividi sia sulle braccia sia sulle gambe. Il che fa pensare a una discussione piuttosto violenta con qualcuno, forse con nostro padre a cui si era riavvicinata? Lui è sempre stato violento. E poi perché, subito dopo i funerali, senza dire niente a nessuno, lui ha fatto cremare il corpo? Devono ancora darmi delle spiegazioni.

Per quanto riguarda i contatti con la sorella Loredana Bertè, invece, la donna ha confessato in un'intervista al programma di Rai 1 Storie Italiane di aver allentato molto negli anni la comunicazione con la cantante, fino ad interromperla definitivamente.