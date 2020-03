Uomini e Donne, Alessandro Graziani: "Ho commesso un errore"

Di Sebastiano Cascone venerdì 6 marzo 2020

Alessandro Graziani sospeso dalla squadra di pallavolo dopo essere risultato positivo al test antidoping

Alessandro Graziani, ex tentatore di Serena Enardu a 'Temptation Island Vip' e, al momento, corteggiatore di 'Uomini e Donne', è risultato positivo ai test antidoping. Lo schiacciatore della squadra di pallavolo Sabaudia, che milita in A3, è stato sospeso in via cautelare.

La prima sezione del Tribunale Nazionale Antidoping, su richiesta della PNA, ha provveduto alla sospensione in via cautelare dello schiacciatore del Sabaudia Alessandro Graziani – si legge sulla Gazzetta Regionale – . Rilevato che l’atleta in questione è risultato positivo al controllo disposto dal Ministero della Salute al termine della gara Fipav Campionato serie A3 ‘Menghi Shoes Macerata Gestioni e Soluzioni Sabaudia’ dello scorso 9 febbraio".

Il giocatore di volley, poche ore fa, ha voluto affidare, ai propri social, un messaggio di scuse per il gesto che, sicuramente, non onora, un vero atleta: