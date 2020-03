Sara Affi Fella è incinta (video)

Di Sebastiano Cascone venerdì 6 marzo 2020

La conferma della gravidanza di Sara Affi Fella

Sara Affi Fella è incinta. L'ex tronista di 'Uomini e Donne', in una lunga intervista, rilasciata al settimanale 'Spy', in edicola questa settimana, conferma le voci, degli ultimi giorni, di una sua presunta gravidanza:

Affi Fella: "E’ una gravidanza ahimé non facile. Infatti ho scelto di tornare nella mia città natale per avere accanto mamma in questo periodo così delicato".

L'ex protagonista del programma di Maria De Filippi, al momento, è concentrata esclusivamente sulla nascita di questa tenera creatura ma, in un futuro non troppo lontano, non esclude la possibilità di convolare a nozze con il fidanzato, Francesco Fedato:

Affi Fella: "Oggi la cosa fondamentale è solo portare avanti la gravidanza in modo sereno. Questo è il mio unico pensiero fisso. Il resto può attendere. Ovviamente sogno una bella festa di nozze. Ma aspettiamo, poi sapremo godere del meglio che verrà. Ringrazio sempre la mia famiglia che non mi ha mai abbandonato. E posso dirlo, ma a bassa voce, sono felice. Anzi siamo felici, sia io, sia Francesco".

La giovane influencer, poi, qualche ora fa, ha registrato una serie di Instagram Stories, per chiarire tutta la vicenda:

Affi Fella: "E' vero io e Francesco aspettiamo una bimba o un bimbo. Siamo felicissimi. Io e Francesco non abbiamo rilasciato interviste a Spy o a nessun altro tipo di giornale o blog. Avremmo voluto aspettare i tre mesi. Ogni gravidanza magari è a sé. C'è chi deve stare più a riposo come me. O chi è più fortunata e se la vive più tranquillamente. Ci dispiace leggere che questa cosa così bella venga messa sui giornali. Chi si è venduta questa cosa su un bambino.... come si è permesso senza il mio consenso e del mio fidanzato. Questa cosa ci ha fatto veramente male. Questa notizia, avremmo voluto aspettare tre mesi. L'avremmo voluta dare noi. Tutto qua".