Giada Domenicone: chi è la ex compagna di Fabrizio Moro

Di Marcello Filograsso venerdì 6 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Giada Domenicone.

Nata nell'agosto del 1983, Giada Domenicone (37 anni) è la ex compagna del cantante romano Fabrizio Moro, dal quale ha avuto due figli, Libero e Anita.

La donna si è laureata in Architettura d'Interni presso l'Università La Sapienza di Roma ed è un'affermata professionista nel campo del design e dell'architettura, realizzando la cover del greatest hits di Fabrizio Moro.

Di lei si conosce davvero poco, tant'è vero che l'artista ha parlato in poche occasioni di lei e la Domenicone stessa non ha mai vissuto sotto i riflettori concessi all'ex compagno, mantenendo un basso profilo anche sui social, dove è veramente difficile trovare sue foto. Il suo Instagram è impostato in modalità privata.

I due sono stati insieme per otto anni. A Io Donna l'artista ha dichiarato:



“Non sono un campione nei rapporti con l’altro sesso: non sono mai riuscito ad avere una relazione duratura. A 44 anni ho alle spalle quattro storie importanti dalla durata media di due-tre anni. L’unica eccezione è stata con la madre dei bambini: ora siamo separati, però siamo rimasti assieme otto anni”.

Foto: account Instagram Fabrizio Moro