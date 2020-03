Uomini e donne anticipazioni oggi trono over puntata 6 marzo 2020 (video)

Di Ivan Buratti venerdì 6 marzo 2020

Uomini e donne è il dating show condotto da Maria De Filippi, in onda, da lunedì a venerdì, alle ore 14:45 su Canale 5. Quali sono le anticipazioni della puntata che sarà trasmessa oggi, venerdì 6 marzo 2020? Scopriamo tutte le indiscrezioni sulle storie e le avventure dei protagonisti del Trono Over, a cui è dedicata l'ultima puntata della prima settimana del mese.



"Non ho bisogno di alcun uomo che mi mantiene", tuona la dama Anna Maria a Gianni Sperti, che pare voglia andare a fondo alla storia che la donna sta costruendo con il cavaliere Marcello. C'è del marcio in Danimarca? Voci di corridoio dicono che i due si conoscessero già da prima dell'arrivo in trasmissione. Al centro dello studio finiranno Antonella e Marco, che pare si siano chiariti definitivamente dopo le discussioni e le incomprensioni delle scorse settimane; per Antonella tuttavia, è pronto a scendere un nuovo corteggiatore.

Protagonista effettiva della puntata, tuttavia, sarà Veronica con i suoi spasimanti, Andrea e Fabio, che iniziano ad avere qualche dubbio sulla sincerità della donna: il primo l'accusa di essere ancora fidanzata, mentre il secondo pensa che dietro alla sua bellezza ci sia qualcosa di ignaro. "Sono venuta qui a dare un taglio a un mio passato", dice la donna tra le lacrime, cercando di recuperare la fiducia persa. Armando non perderà l'occasione per attaccarla, ma sembra che verrà redarguito a dovere dalla stessa Maria De Filippi.



