Frank Grillo divorzia dopo 20 anni di matrimonio

Di dr. apocalypse venerdì 6 marzo 2020

Wendy Moniz vuole l'affidamento esclusivo dei figli.

54enne attore americano, visto in sala nei panni di Crossbones in 4 film del Marvel Cinematic Universe, Frank Grillo è ufficialmente tornato single. La seconda moglie del divo (che ha origini calabresi), Wendy Moniz, ha ufficialmente chiesto il divorzio, oltre alla custodia legale dei due figli, Liam (2004) e Rio Joseph (2008). Parola di People, che parla di una separazione avvenuta il 21 febbraio scorso. Grillo, per ora, non ha commentato la notizia.

La Moniz, a sua volta attrice, conobbe Frank sul set della soap opera Sentieri. Nel 2000 le nozze. Per entrambi si tratta di un secondo naufragio matrimoniale. Wendy aveva sposato David Birsner nel 1991, per poi lasciarsi nel 1996. Frank aveva sposato Kathy nel 1991, diventando padre di Remy nel 1997. L'anno dopo l'addio.

Volto di Leo Barnes in The Purge - Anarchia del 2014 e in La notte del giudizio - Election Year del 2016, Grillo si è recentemente fatto vedere al cinema con Point Blank - Conto alla rovescia, Black and Blue e ovviamente Avengers: Endgame.

Fonte: Comingsoon.net