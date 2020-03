Grande Fratello Vip, Licia Nunez: "Antonella Elia? Da parte mia totale indifferenza"

Di Sebastiano Cascone giovedì 5 marzo 2020

E' rottura definitiva tra Licia Nunez e Antonella Elia

Stasera, 5 marzo 2020, Licia Nunez ha raccontato a Paola Di Benedetto e Sara Soldati, i motivi dell'allontanamento da Antonella Elia dopo lo screzio durante l'ultima diretta del 'Grande Fratello Vip'. L'attrice, ad oggi, è convinta che non si possa recuperare alcun tipo di rapporto con l'ormai ex amica:

Nunez: "Da parte mia totale indifferenza. Fatico a dormire nella stessa stanza con lei".

Per l'ex protagonista di 'Le tre rose di Eva', la showgirl non si può arrogare il diritto di offendere, mancare di rispetto agli altri inquilini passando, poi, per vittima:

Nunez: "Prenditi la responsabilità di quello che dici a 56 anni. Non nasconderti. Sottovaluti l'intelligenza del pubblico che, prima o poi, si stancherà del tuo personaggio, del ruolo della vittima. Meno male che è arrivata Valeria che ha portato un po' di brio, leggerezza, allegria".

La decisione di distanziarsi dalla Elia è il frutto di alcune reazioni aggressive post puntata:

Nunez: "Credevo di avere un rapporto vero con Antonella. Forse non era corrisposto allo stesso modo. Io posso provare un grande amore, ma se mi deludi alzo un muro per difesa. Ad un tratto mi sei indifferente.

In giardino, Licia ha proseguito il discorso con Teresanna:

Nunez: "Io l'ho protetta, supportata in 8 settimane. E questo è il risultato. Nessuno si deve permettere di minacciarmi perché esprimo una mia opinione. Mi ha stancata".