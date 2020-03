Jessica Aidi: chi è, età, altezza, lavoro, fidanzato

Di Ivan Buratti giovedì 5 marzo 2020

Tutto quello che c'è da sapere su Jessica Aidi, la fidanzata di Marco Verratti

Jessica Aidi, chi è la nuova fidanzata di Marco Verrati? Ecco tutto quello che c'è da sapere su di lei, balzata recentemente alle cronache dei settimanali di gossip, italiani e francesi.

Nata a Montpellier, nel sud della Francia, l'11 luglio 1992, Jessica Aidi compierà 28 anni nel 2020. Del segno del Cancro, la modella è alta 1 metro e 75 centimetri. Le sue misure sono 84-60-91 e porta il 38.5 come taglia di scarpe.

Jessica Aidi è nota per essere la fidanzato del centrocampista della Nazionale Italia di Calcio e del Paris Saint Germain Marco Verratti. I due sono stati paparazzati la prima volta all'inizio della scorsa estate e presto finiti sulle pagine del settimanale Chi. A far da sfondo alle loro prime foto, l'isola di Ibiza. Chi è Jessica Aidi? Si tratta di una giovane modella francese, che si mantiene anche svolgendo altri mestieri, tra cui la cameriera in un locale di Parigi. Proprio sul posto di lavoro ha conosciuto quello che sarebbe diventato il suo fidanzato, Marco Verratti, che per dieci anni ha fatto coppia fissa con Laura Zazzera, sua (ormai ex) moglie, da cui ha avuto i due figli Tommaso e Andrea.

Jessica Aidi, seguitissima sui social (ha circa 130mila follower su Instagram, nonché la spunta blu del profilo verificato), è di una bellezza incredibile e disarmante. Pelle ambrata, voluminosissimi ricci castani, un sorriso da fare invidia alle modelle delle pubblicità dei dentifrici. È il suo carisma e la sua eleganza da leonessa, con tanto di criniera, ad aver fatto breccia nel cuore del calciatore. Tra le sue esperienze lavorative, molti servizi fotografici per alcuni noti brandi di abbigliamento e campagne pubblicitarie. Jessica Aidi è anche apparsa sulle copertine di alcuni settimanali francesi come Elle. Insomma, una modella con un futuro già segnato, sicuramente costellato di successi e soddisfazioni.