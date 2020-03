Grande Fratello Vip, aereo per Paolo Ciavarro (video)

Di Sebastiano Cascone giovedì 5 marzo 2020

Lo striscione aereo per Paolo Ciavarro del Grande Fratello Vip 4

Anche Paolo Ciavarro, oggi, 5 marzo 2020, è stato il destinatario di uno speciale messaggio proveniente dal cielo. Nelle scorse ore, infatti, un aereo ha sorvolato la casa del 'Grande Fratello Vip'. Il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro corre in giardino incredulo (Qui, il video).

La striscione recita: "Pa sorridi. Guarda la Luna. Fan & Cli". Il giovane inquilino è visibilmente emozionato: "Mi tremano le gambe, è un'emozione enorme", commenta. Patrick interviene per smorzare i toni: "Adesso basta piangere eh?", lo stuzzica divertito. Un -grazie- urlato fortissimo rimbomba per tutto il loft di Cinecittà. Paolo continua a fissare il cielo e invia un messaggio alla propria compagna: "Clizia mi manchi!", urla con il cuore pieno di gioia.

Nel frattempo, ieri, l'influencer siciliana, ospite a '#CR4 La Repubblica delle donne' da Piero Chiambretti, ha commentato, per l'ultima volta, la squalifica dal reality di Canale 5, per alcune dichiarazioni irripetibili a stampo mafioso:

"Il mea culpa è stato fatto, mi sono cosparsa il capo di ceneri, l’ho fatto piangendo perché in quel momento mi è crollato il mondo addosso. Un’altra volta dopo la gogna mediatica di luglio. Io ho lottato contro la mafia, ma non ho bisogno di mostrarlo. Ho chiesto scusa. Il processo è stato già chiuso. Non parlerò più di questo evento".

Da oggi, c'è tempo solo per l'amore?!