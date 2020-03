Nicolò De Devitiis: altezza, fidanzata, Instagram, età

Di Marcello Filograsso giovedì 5 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Nicolò De Devitiis

Nato a Roma l'8 luglio del 1990, Nicolò De Devitiis è un conduttore televisivo, oltre che inviato del programma televisivo di Italia 1 Le Iene Show.

All'indomani del conseguimento della laurea in Economia e la magistrale in Marketing e comunicazione d'impresa, diviene il primo bike blogger italiano grazie alla sua viscerale passione per il ciclismo e la fotografia. Scattando foto alle bici e pubblicandole in Rete con il nickname di Divanoletto, si propone come un'alternativa ai fashion blogger compiendo viaggi in ogni angolo del mondo e scrivendo guide in bicicletta come la "Veni Vidi Bici" che piano piano attirano l'interesse dei lettori. Nel frattempo un'altra passione, quella per la musica, lo porta a suonare in qualità di batterista in gruppi musicali di Roma.

Il suo esordio tv è datato 2013, con la partecipazione a Le Iene Show. Come ci arriva? Prima di lavorare per la tv, il nostro svolgeva la professione di commesso in un supermercato. Così un bel giorno conosce l'inviato Paolo Calabresi nel negozio e gli chiede coraggiosamente il numero di Davide Parenti. Nel 2016 desta clamore il suo incidente avvenuto mentre un truffatore toscano cercava di togliergli il microfono: il ragazzo cade malamente per terra, con frattura e avvallamento di due vertebre.

Ha presentato su SkySport1 al fianco di Diletta Leotta nel 2016 Estate Mondiale e dal 2016 al 2019 sulla stessa emittente Goal Deejay. Nel programma - il cui format proviene da quello del della serie Karaoke Deejay - ha effettuato il carpool karaoke con gli ospiti.

Ancora su Italia1 nel 2015 ha fatto parte degli inviati per la trasmissione televisiva Open Space condotta in prime time condotta dalla scomparsa Nadia Toffa e nell'estate 2017 ha presentato con Alessia Marcuzzi e Daniele Battaglia il Summer Festival in prima serata su Canale 5.

Ritorna sul satellite e allo stesso tempo in chiaro nel 2018 presentato la seconda edizione di DanceDanceDance, in prima serata su Fox Life e TV8, con Andrea Delogu. Oltre ai programmi per il piccolo schermo, è stato speaker radiofonico per Radio 105 con le Kris in Kris & Love e su Rai Radio 2 con Angela Rafanelli in Radio2 Sunset.

Ma la sua passione per la musica continua ad accompagnarlo: nell'estate 2019 incide con il gruppo indie Legno il brano All you can eat, occupandosi anche delle riprese del videoclip. Nel dicembre 2019 ha condotto Storytellers per VH1, il canale del digitale terrestre di MTV. Infine, durante l'edizione di Sanremo 2020 ha condotto Guess The Artist, programma per MTV e VH1, in onda su entrambi i canali del digitale terrestre, durante il quale chiuso in una macchina doveva indovinare - attraverso degli indizi e ponendogli delle domande - il cantante di Sanremo che sarebbe andato a intervistare.

Per quanto riguarda la vita privata, il 30enne conduttore alto 1,83 m ha avuto una relazione sentimentale con l'ex Miss Italia Eleonora Pedron. Dopo aver archiviato l'altalenante storia con lei nel febbraio 2019, Nicolò fa coppia fissa dallo stesso anno con un'altra iena, Veronica Ruggeri, a proposito della quale ha detto al settimanale Grazia:



"Veronica Ruggeri? Non vorrei parlarne, anche per scaramanzia. Ci conosciamo da cinque anni, mi sento bene con lei e finora, per via del lavoro che ci impegna entrambi, non abbiamo mai avuto molto tempo per stare insieme".

Tra le altre curiosità, Nicolò ha dichiarato di non fermarsi mai un attimo e di stare sveglio fino alle 2 di notte per proporre servizi a Le Iene ("C'è molta competizione"), ha un labrador che si chiama Dotto e adora l'indie rock, preferendo gruppi come i Canova e Gazzelle. Sul suo Instagram è presente il link a una sua playlist di Spotify.

Foto: account Instagram Nicolò De Devitiis