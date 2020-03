Melissa Benoist di Supergirl è incinta

Di dr. apocalypse giovedì 5 marzo 2020

Annuncio social per Melissa Benoist.

A pochi mesi dalle nozze con Chris Wood, Melissa Benoist ha annunciato sui social di essere incinta. La diva di Supergirl, 31 anni e un passato televisivo anche in Glee, ha ufficializzato il tutto pubblicando un'immagine insieme al marito, al cane di famiglia e a una piccola maglia.

Un “cucciolo” non di razza canina arriverà nella nostra famiglia molto presto! Chris Wood è sembra stato un vecchio papà per indole, ma adesso lo diventerà per davvero!”.

Queste le parole utilizzate dalla Benoist, in passato ex moglie di Blake Jenner, conosciuto proprio sul set di Glee. Nel 2017 l'incontro sul set di Supergirl con Chris Wood, sposato nel settembre scorso. Per entrambi sarà il primo figlio. Wood è attualmente nel cast della serie tv Legacies, mentre Melissa si è fatta recentemente vedere anche al cinema con il film Jay e Silent Bob - Ritorno a Hollywood.