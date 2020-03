Amici, Giuseppe Salsetta sta per diventare papà

Di Massimo Galanto mercoledì 4 marzo 2020

Il cantante prese parte al talent di Maria De Filippi nel 2007

Vi ricordate di Giuseppe Salsetta? Sì, proprio lui, il cantante che prese parte ad Amici di Maria De Filippi nell'ormai lontano 2007. Ecco, ci sono buone notizie per lui. A maggio prossimo, infatti, diventerà papà. La moglie Carmela, sposata l'estate scorsa, è incinta. Sarà un maschietto. L'annuncio è dello stesso Salsetta al settimanale Vero Tv:

Diventerò papà e sono felicissimo! Non ho mai provato in vita mai un'emozione così forte. Io e mia moglie Carmela ci siamo sposati l'estate scorsa. La visita della cicogna non era in programma così presto, pochi mesi dopo il matrimonio. È stata una meravigliosa sorpresa per entrambi.

Il cantante ha rivelato che insieme alla moglie ha scelto di chiamare il loro primogenito Giovanni Francesco. Intervistato da Luigi Miliucci, Salsetta ha aggiunto:

Sono emozionatissimo, ma ho anche un po' paura di non essere all'altezza (...) Mettere al mondo un figlio comporta grandi responsabilità, è qualcosa che ti cambia radicalmente la vita. Ma è anche la più concreta ed emozionante manifestazione di fiducia nel futuro.

Dopo aver raccontato che "ogni volta che canto per lui o vicino al pancione, comincia a scalciare e non si ferma più", Salsetta ha annunciato che proprio a maggio verrà alla luce anche il suo secondo album, anticipato da Per non perderti, il singolo in uscita venerdì prossimo. Intanto, si candida per un posto nel cast di Tale e quale show: