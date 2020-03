Chi è Marco, il fidanzato di Gessica Notaro?

Di Ivan Buratti mercoledì 4 marzo 2020

Si chiama Marco il fidanzato di Gessica Notaro, ecco chi è

Gessica Notaro ha un fidanzato. Si chiama Marco e i due si amano ogni giorno di più. La showgirl, salita alle cronache nazionali nel 2017 per l'aggressione con l'acido subita dall'ex-compagno, sta attraversando un periodo sereno della propria vita. Nonostante gli innumerevoli interventi chirurgici a cui si sottopone di frequente, Gessica Notaro sta collezionando un successo professionale dietro l'altro. Recentemente, ad esempio, ha partecipato come ospite al Festival di Sanremo per presentare il brano che sancisce il suo esordio nel mondo della musica, "La faccia e il cuore", eseguita con il cantante Antonio Maggio e scritta da Ermal Meta.

Per quanto riguarda la propria vita privata, lo scorso giugno Gessica Notaro ha presentato sui social il suo nuovo fidanzato. "Gli incontri più importanti della vita sono già combinati dalle anime prima ancora che i corpi si vedano. Questo è il destino", ha scritto sul proprio profilo Instagram. Di Marco non si conoscono molti dettagli: dal suo profilo Instagram, @marco_marco89, si evince che quest'anno compierà 31 anni. Coetaneo di Gessica Notaro, l'uomo dovrebbe essere nato a Rimini. Tanti gli scatti che li ritraggono insieme e le dediche che la donna gli rivolge pubblicamente. "È bello sapere che per quanti difetti tu possa avere c'è qualcuno al tuo fianco che ti ama esattamente così come sei", dice in una foto dello scorso giugno.

In una foto di coppia pubblicata su Instagram lo scorso 14 febbraio, giorno di San Valentino, Gessica Notaro ha scritto i versi del brano "La faccia e il cuore", "E ho imparato persino ad amare, anche se non è stato facile". Tra gli hashtag della foto c'è "vita da scuderia" e "tutto per colpa dei cavalli". I due innamorati, infatti, sono stati immortalati in una scuderia di cavalli. Gessica Notaro è un'amazzone, amante dell'equitazione e dei cavalli. Molto probabile, quindi, è che i due condividano questa passione. Che galeotto sia stato il galoppo?