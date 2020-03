Chi è Francesca Tocca, la moglie di Raimondo Todaro

Di Claudia Cabrini mercoledì 4 marzo 2020

Tutto ciò che dovreste sapere su Francesca Tocca, moglie di Raimondo Todaro

Di lei sappiamo effettivamente poco perché della sua vita privata non ama poi molto parlare. Su Francesca Tocca, però, possiamo comunque svelarvi qualche aneddoto particolare. Anzitutto, di chi stiamo parlando?

Nata a Catania il 24 luglio 1989, Francesca è del segno zodiacale del Leone. A sua volta ballerina professionista, come il marito, inizia a ballare sin da piccolina riuscendo a diventare una ballerina professionista già all'età di 16 anni.

Dal 2015 la vediamo in televisione. Francesca è infatti parte del cast di ballerini professionisti della scuola di Amici di Maria De Filippi. Ma non è tutto. Come ben saprete, dal 2013 Francesca ha anche aperto la sua scuola di danza, in collaborazione con Raimondo Todaro.

A tal proposito, cosa sappiamo del suo privato? Possiamo certo dirvi che è all'età di 16 anni che Francesca incontrerà per la prima volta il grande amore della sua vita, Raimondo Todaro, ballerino professionista che abbiamo conosciuto per la prima volta grazie alla sua partecipazione in veste di Maestro al programma di Milly Carlucci, Ballando con le stelle. Tra Francesca e Raimondo, però, non scatterà subito la scintilla. Le loro strade si incroceranno nuovamente in futuro, quando entrambi staranno già lavorando da tempo in giro per l'Italia. La loro relazione viene ufficializzata nel 2011, quando i due andranno a convivere. Nel 2013 nascerà la loro primogenita Jasmine, che ad oggi ha 7 anni.

Francesca e Raimondo coroneranno il loro sogno d'amore nel 2015, con uno splendido matrimonio.