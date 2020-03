Mattia Incorvaia: fratello, instagram, chi è?

Di Marco Salaris mercoledì 4 marzo 2020

Vita privata, gossip e curiosità su Mattia Incorvaia.

Mattia Incorvaia è nato il 9 aprile 1990. Ha 29 anni e nel 2020 ne compirà 30. Ha gli occhi castani e i capelli tendenti al biondo scuro. Ha frequentato il Liceo Classico Eschilo di Gela e all'Università degli studi di Pisa. Conosce tre lingue: l'inglese, il latino e il greco.

Il suo nome è divenuto famoso per via della parentela con Clizia Incorvaia, ex moglie di Francesco Sarcina nonché ex concorrente del Grande Fratello VIP squalificata il 24 febbraio 2020. Mattia infatti è il fratello dell'influencer. Non è noto al mondo dello spettacolo, ma di recente è stato ospite di Pomeriggio cinque per commentare le parole di Clizia contro Denver, episodio che le è costata l'allontanamento dalla casa.

Ha affermato:



Ha detto frasi gravissime, inaccettabili, puoi anche dire cose che non pensi ma non nella casa del Grande Fratello. Mia sorella ha sempre combattuto la violenza e le ingiustizie", aggiunge Mattia, "a volte è come una bambina che non dà il giusto peso alle parole.

Ha un profilo facebook dove non tralascia molte informazioni su di lui ed un account instagram (@mattia.incorvaia) che ha circa 2.000 followers. Il 2 marzo 2020 Clizia Incorvaia ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto con Mattia in bianco e nero, scrive:



Mi piacciono le persone che non giudicano un libro dalla copertina, mi piacciono le persone curiose che con passione, delicatezza, pazienza sfogliano le pagine del romanzo per scoprirne la storia, l’essenza e la magia...ho varcato quella porta rossa portando me stessa senza filtri...mettendo a nudo paure e fragilità, raccontando di Clizia e delle sue mille sfumature. Ti amo fratello.