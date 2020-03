Clizia Incorvaia, "Francesco Sarcina mi diceva che ero bellissima e mi sminuiva"

Squalificata dalla casa dopo le sue folli frasi su Buscetta, Clizia Incorvaia continua a fare rumore anche fuori dal Grande Fratello Vip. Intervistata dal settimanel Chi, Clizia è tornata a parlare del suo celebre ex marito, Francesco Sarcina delle Vibrazioni, lanciando non poche frecciatine nei confronti del cantante.



Il mio ex mi diceva ‘quanto sei bella e quanto sei bella’, ma lui non vedeva quello che c’era oltre, che è molto più bello: la mia anima, la mia sensibilità, la mia simpatia, il mio amore per la vita, l’essere anche un po’ fuori dal comune. Mi diceva che ero bellissima e mi sminuiva: lui non sapeva stare nella bellezza. Paolo invece è elegante, romantico, colto, selettivo, un po’ timido, bello, fine. Paolo è un principe. Anche se oggi so che il mio principe azzurro, prima di tutto, sono io”.