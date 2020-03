Veronica Ruggeri: Piero Barone, fidanzato, mamma, altezza

Di Marcello Filograsso giovedì 5 marzo 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Veronica Ruggeri.

Veronica Ruggeri è una delle conduttrici del programma tv di Italia Uno Le Iene Show.

Nata a Borgotaro, in provincia di Parma, il 14/05/1991, dopo il diploma al liceo scientifico Fermi di Borgotaro, arriva ad un passo dall'intraprendere la carriera militare, ma finisce a studiare banchi della facoltà di Economia a Parma.

Nel 2011 partecipa al concorso di Miss Italia, cominciando a posare per alcuni cataloghi. La sua carriera per il piccolo schermo inizia per l'emittente Zerosette tv a Parma. Nell'estate dell'anno successivo invece partecipa come presentatrice ad una serie di spettacoli con protagonisti i comici di Zelig.

Risale al 2013 l'esordio a Le Iene Show, realizzando una serie di inchieste che la fanno conoscere al grande pubblico della rete cadetta di Mediaset. Dal 2020 il debutto alla conduzione del programma.

Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, Veronica Ruggeri, alta 1,74 m, è stata fidanzata con il tenore de Il Volo Piero Barone, reduce a sua volta da una relazione con la figlia dell'allenatore Massimiliano Allegri, Valentina. Dopo una relazione con Stefano Corti, l'amore ha bussato ancora una volta alla sua porta: dal 2019 fa coppia fissa con un'altra iena, Nicolò De Devitiis.

Foto: account Instagram Veronica Ruggeri