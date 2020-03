Frank Matano: altezza, età, genitori, chi è

Di Marcello Filograsso mercoledì 4 marzo 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Frank Matano.

Frank Matano nasce a Carinola, in provincia di Caserta, il 14 settembre 1989 (ha 30 anni) ed è uno youtuber e comico televisivo italiano.

Durante l'adolescenza studia negli Stati Uniti - la madre è americana - e torna in Italia nel 2007 diventando uno dei primi e più famosi youtuber del nostro Paese grazie ai suoi scherzi telefonici con il nickname "lamentecontorta". Nel 2009 arriva la prima esperienza tv a Le Iene e l'anno dopo Sky gli affida il programma Sky Scherzando?, fatto di soli scherzi alla cornetta.

Nel 2013 debutta al cinema con il film Fuga di cervelli, diretto da Paolo Ruffini e l'anno dopo in Tutto molto bello, sempre per la regia del conduttore di Colorado. Nel 2015 fa il complice per lo Scherzi a Parte di Paolo Bonolis, facendo credere a Paolo Brosio di essere al telefono con Papa Francesco. Dallo stesso anno è giudice del programma Italia's Got Talent.

Alto 1,86 m, Frank Matano è molto riservato circa la sua vita privata, tant'è vero che non è dato sapere se sia o meno fidanzato.

Foto: account Instagram Frank Matano