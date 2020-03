Alfonso Signorini: età, Grande Fratello Vip, altezza, compagno, Fedez

Di Sebastiano Cascone martedì 3 marzo 2020

Vita privata, curiosità, gossip su Alfonso Signorini

Alfonso Signorini è nato a Milano il 7 aprile 1964 sotto il segno dell'Ariete. Ha 55 anni. E' un giornalista (è direttore del settimanale 'Chi') e conduttore televisivo (della quarta edizione del 'Grande Fratello Vip' in onda fino a lunedì 27 aprile 2020). E' anche scrittore, opinionista tv, speaker radiofonico e regista teatrale.

Dichiaratamente omosessuale, Signorini è stato il compagno di Paolo Galimberti, ex presidente dei giovani di Confcommercio, socio con la famiglia in Euronics e membro del Senato per Il Popolo della Libertà.

E' alto 177 cm e pesa 70 kg;

E' laureato in Lettere Classiche;

E' guarito dalla leucemia;

Nel 2013, è stato il protagonista del video di 'Alfonso Signorini (Eroe Nazionale)' di Fedez. Il brano è contenuto nell'album 'Sig. Brainwash - L'arte di accontentare';

Ha un rapporto viscerale con la fede.

Tra i grandi amori della sua vita, anche Valeria Marini, con cui ha vissuto un flirt giovanile. Simona Ventura, Mara Venier, Barbara d'Urso sono tra le amiche storiche del mondo dello spettacolo;

Ha un gatto che si chiama Teo;

Ha insegnato greco, latino, italiano, storia e geografia alle scuole superiori;

E' tifoso della Roma;

E' molto geloso della propria vita privata. Ha perso entrambi i genitori ("Mia mamma mi ha insegnato, e l’ho visto che quando ha perso la curiosità ha deciso di andarsene, che la curiosità è la cosa più importante") ed ancora ("Ho un grande rimpianto, per pudore non ho mai avuto il coraggio di abbracciarlo e dirgli ‘ti voglio bene'. Con mia mamma ho recuperato, non volevo ripetere lo stesso sbaglio, me la sono sempre baciata, stretta e la cosa bella che ricordo quando l’ho lavata per l’ultima volta. Lei era una donna di un pudore pazzesco, l’ho lavata, le ho messo il borotalco e mi sono ritrovato ad essere io la mamma e lei la figlia. Il giorno in cui se ne andata ero in ufficio in riunione, ero andato a mezzogiorno a trovarla, torno in ufficio e mi sono detto ‘devo tornare dalla mamma’, sono scappato da lei e ho fatto in tempo a salutarla, ho sentito dentro di me che dovevo salutarla per l’ultima volta").

Il suo profilo Instagram @alfosignorini è seguito da oltre 794 mila followers. L'account Twitter @alfosignorini conta oltre 735 mila seguaci.

