Claudia Gerini sogna un figlio con Simon Clementi

Di dr. apocalypse mercoledì 4 marzo 2020

Una terza gravidanza a 50 anni per Claudia Gerini?

Claudia Gerini e l'addio ad Andrea Preti: 'sono stata onesta con lui' Claudia Gerini motiva dalle pagine di Grazia il rumoroso addio ad Andrea Preti, che il giovane aveva definito 'senza pietà'. Oggi 48enne, Claudia Gerini ha un matrimonio alle spalle. Quello con Alessandro Enginoli, dirigente finanziario con cui è stata sposata dal 2002 al 2004, seguito da una lunga storia d'amore con Federico Zampaglione, cantante dei Tiromancino a cui è stata legata dal 2005 al 2016. L'attrice romana ha avuto una figlia da entrambi gli ex, Rosa e Linda, e a breve potrebbe fare tripletta con l'attuale compagno Simon Clementi. A rivelarlo la stessa Gerini, via Oggi.

Un altro figlio? Forse sono fuori tempo massimo ma mi piacerebbe tantissimo! Sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto. Simon è un papà molto attento. Questo suo lato ‘accudente’ mi ha colpito. L’ho presentato alle mie figlie ed è andata bene.

Imprenditore alberghiero, Simon è proprietario di un bar a Roma Nord e di un hotel a Trevignano Romano. Anche se in arrivo da due matrimoni falliti, la Gerini non ha cestinato del tutto l'idea di altre nozze. "Ora non è il caso, ma in futuro perché no?".