Uomini e donne, cosa è successo nella puntata di martedì 3 marzo 2020 (VIDEO)

Di Marco Salaris martedì 3 marzo 2020

Scontro fra i due tronisti, alcune corteggiatrici messe alla prova con un esame di galateo: polemiche in studio.

E' stata una puntata elettrica per Carlo Pietropoli e Daniele dal Moro a Uomini e donne oggi 3 marzo 2020. I troni di entrambi sono ormai nel vivo, se il primo ha portato in esterna ben 3 corteggiatrici Ginevra, Marianna e Cecilia, il secondo ha osato non solo portando 3 ragazze fuori dagli studi per conoscere meglio, ma due di loro le ha volute mettere alla prova, una prova che ha suscitato polemiche in studio ma andiamo per gradi.

Carlo è stato additato da Lorenzo Riccardi come un ragazzo dal cuore di pietra dopo aver visto le sue esterne. Con Ginevra e Marianna tutto va a gonfie vele ma è l'esterna con Cecilia a far sorgere i dubbi sul tronista.

Lei si apre alle confidenze commuovendosi per alcuni tratti della sua vita, lui non recepisce l'emozione e rimane quasi impassibile di fronte alla ragazza. In studio la ragazza non sembra essere particolarmente felice del comportamento di Pietropoli.

Daniele dal Moro invece organizza una prova per due delle tre corteggiatrici arrivate per lui: Angelica e Vanessa



A tavola, una persona esprime la propria femminilità e fa capire tante cose dal modo in cui si comporta.

Nel filmato il tronista si diverte nel farle un 'esame di galateo' come soprannominato da Gianni Sperti che si scaglia contro Dal Moro dicendo la sua: "Io al posto loro non sarei rimasto seduto, sarei andato via: non mi porti al ristorante per fare l’esame di galateo". Il tronista ha ribattuto sottolineando che il suo intento era quello di creare un'atmosfera diversa dallo stare seduti su di una panchina: "Non penso di aver fatto niente di male, ma se bisogna sempre parlare per prendersi l’applauso o per rompere le p***e..."

Carlo e Daniele non navigano in buoni rapporti e tra i due scoppia lo scontro, Pietropoli rivolge della persona viziata a Dal Moro, viceversa Daniele dà del maleducato a Carlo. In tutto ciò le corteggiatrici stanno a guardare e le decisioni tardano ad arrivare.