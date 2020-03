Laurent: chi è il compagno di Enzo Miccio

Di Marcello Filograsso martedì 3 marzo 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Laurent, il compagno di Enzo Miccio

Nel corso di una puntata della scorsa stagione di Vieni da me, il wedding planner Enzo Miccio, diventato famoso per programmi come Ma come ti vesti? su Real Time, si era sbottonato per una volta sulla sua vita privata, ricevendo un videomessaggio dal suo compagno Laurent.

Di Laurent sappiamo pochissimo: ignota la sua professione, così come non siamo a conoscenza della sua età. Lontano dai riflettori ai quali è esposto il suo fidanzato, è noto che il suo ragazzo sia francese e che viva a Parigi.

Di certo la relazione tra Miccio e Laurent è nata nel 2017, dopo la rottura tra il wedding planner e Riccardo Marenghi. Ma a quanto pare anche tra Miccio e il transalpino ci sono stati alti e bassi, come dichiarato da quest'ultimo proprio nel videomessaggio pronunciato durante il programma di Caterina Balivo:



"Ci siamo lasciati, abbiamo cercato di capirci e ci siamo riusciti. Siamo ancora qui insieme, ancora più forti, e ora andiamo e guardiamo entrambi nella stessa direzione. Mi piacerebbe che un giorno mi facessi ‘la’ domanda e se un giorno me la farai io ti risponderò ‘sì, lo voglio’. Voglio anche che tu mi tenga la mano fino alla fine dei miei giorni".

Un contenuto davvero struggente, che ha fatto commuovere lo spietato wedding planner e mostrandoci un suo lato rimasto fino ad allora inedito.

Foto: account Instagram Enzo Miccio