Uomini e Donne anticipazioni oggi trono classico puntata 2 marzo 2020 (video)

Di Alberto Graziola lunedì 2 marzo 2020

Uomini e Donne, anticipazioni puntata 2 marzo 2020 trono classico

Uomini e Donne dedica la puntata di lunedì 2 marzo 2020 al trono classico. L'anticipazione è stata data dal profilo Instagram del programma che anticipa il backstage di oggi.

Possiamo ascoltare le parole di Carlo che commenta la situazione attuale: "

"E’ stata una settimana un po’ movimentata, oggi entro in puntata con tanti dubbi su qualcuno, alcune certezze su altre e la voglia di conoscere anche delle persone nuove in questo momento, vedremo. Ho tre situazioni diverse, l’interesse da parte loro c’è ma mi serve ancora tempo"

Sara rivela: "Entro curiosa perché vorrei vedere se questa settimana posso avere delle conferme per i corteggiatori che io ho palesemente chiesto. Ci sono state anche delle cose che mi hanno infastidita..."

Daniele, invece, può capire che "Avendo fatto le esterne posso immaginare quali saranno i motivi di discussione. Ci sarà sicuramente di cui parlare, comincio a costruire qualche tassello mio"

Infine Giovanna, al momento, si sente contenta di aver conosciuto comunque persone "che mi hanno dato qualcosina. Avevo paura di provare apatia invece le cose sono filate lisce..."

Non mancheranno confronti e discussioni durante la puntata in onda oggi, a partire come sempre dalla 14.45 su Canale 5