Francesca Manzini: chi è, età, malattia, carriera, fidanzato

Di Ivan Buratti lunedì 2 marzo 2020

Vita privata, carriera e curiosità di Francesca Manzini

Chi è Francesca Manzini? I telespettatori più attenti conosceranno bene l'imitatrice, che negli ultimi anni sta inanellando un successo dietro l'altro, imponendosi sulla scena come tra i volti comici di maggior talento della scena italiana. Conosciamo qualche dettaglio sulla sua vita, le sue passioni e la sua carriera professionale

Francesca Manzini nasce a Roma il 10 agosto del 1990, sotto il segno del Leone, e compierà 30 anni nel 2020. Una vita complessa la sua, sin da poco dopo l'infanzia: figlia di un dirigente della squadra della Lazio, ha sofferto durante l'adolescenza di anoressia, disturbo alimentare che l'ha tormentata per sei anni e la portò a pesare meno di 50 chili, sulla soglia dei 47. Un peso a rischio vita per una ragazza di un metro e settanta, che negli anni è riuscita a guarire con l'aiuto dei medici e a riscattarsi, fino a riuscire a realizzare i suoi sogni: lavorare nel mondo dello spettacolo. Sei anni di buio, ora illuminati dal successo e da un nuovo amore, il fidanzato Juan.

Appassionata di recitazione e con uno spiccato senso dell'ironia, sin da piccola Francesca Manzini coltiva il proprio interesse per il set. La prima significativa esperienza da attrice è al cinema, diretta dall'immenso Carlo Verdone in Benedetta Follia nel 2018. A seguire arriva la radio, con la partecipazione a RDS, e tanti programmi televisivi (Vieni da me e Mai dire talk, ad esempio), in cui mette in mostra il suo talento imitativo e la capacità di vestire del tutto i panni dei personaggi emulati. Lo scorso anno ha partecipato alla prima stagione di Amici Celebrities ed è stata eliminata dal gioco alla quarta puntata. A febbraio 2020 ha militato nel cast di Enjoy - ridere fa bene, programma comico su Italia 1.

Da lunedì 2 marzo a venerdì 7 marzo 2020, l'imitatrice condurrà con Gerry Scotti le nuove puntate di Striscia La Notizia. Francesca Manzini fa già parte del cast della trasmissione: è colei che, attraverso il deepfake, imita Mara Venier. Come se la caverà nella conduzione tradizionale? Vedremo! Nel frattempo, potete seguire Francesca Manzini su Instagram e su Twitter.