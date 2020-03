Lewis Capaldi ha una ragazza

Di Federico_40 lunedì 2 marzo 2020

Prima presunta fidanzata per il 23enne Lewis Capaldi.

Lewis Capaldi: Sanremo, canzoni, Before you go, YouTube, album Tutto quello che c'è da sapere su Lewis Capaldi. Super ospite straniero all'ultimo Festival di Sanremo, Lewis Capaldi è il nuovo che avanza della musica inglese. 23enne scozzese, Capaldi, esploso grazie al disco d'esordio 'Divinely Uninspired to a Hellish Extent', è stato pizzicato insieme ad una studentessa in un ristorante italiano a West Lotihian, città natale del cantante.

Catherine Halliday il nome della 21enne, come spifferato dal The Sun. "Erano molto intimi e sembrava si stessero divertendo. Entrambi ridevano e scherzavano, si sfioravano le mani, c’era molto contatto tra di loro. Hanno lasciato il locale tenendosi per mano e poi sono saliti a bordo dell’auto. Lewis ha posato per un po’ di foto con i fan, poi sono saliti su una Fiesta e se ne sono andati. Hanno scelto di andarci coi piedi di piombo e vedere come procedono le cose tra di loro. Vanno molto d’accordo e si sostengono a vicenda, ma nessuno dei due ha intenzione di mettere pressione addosso all’altro al momento. Si stanno semplicemente godendo i momenti che trascorrono insieme".

Questo quanto riferito da una fonte. Lewis e Catherine si sarebbero conosciuti grazie ad amici in comune. Fino a pochi mesi fa Capaldi era dichiaratamente single, ma anche alla 'disperata' ricerca di una compagna. Il cantante aveva infatti ammesso di essere un assiduo utilizzatore di Tinder, app di dating. Poi, dal nulla, è arrivata Catherine.