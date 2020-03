Cristina Tomasini: fidanzata Oppini, età, chi è, lavoro

Di Marcello Filograsso domenica 1 marzo 2020

Vita privata, gossip, curiosità su Cristina Tomasini

Cristina Tomasini si è ritrovata al centro di una inattesa popolarità in quanto è la nuova fidanzata di Francesco Oppini, figlio della showgirl Alba Parietti e del comico Franco Oppini.

Della coppia si diceva che fosse in predicato di partecipare alla scorsa edizione di Temptation Island Vip, ma che in realtà abbia preferito non prendere parte al docureality condotto prima da Alessia Marcuzzi per non mettere in mostra la loro vita privata.

Della ragazza si sa solo che è nata a Bergamo, non è nota la sua età, ma in compenso gode del pieno apprezzamento della suocera Alba Parietti, come dichiarato da lei stessa a Domenica Live, condotto da Barbara d'Urso:



"È bella assai, mi piace molto, sono pazza di lei. Andiamo d’accordo – precisa poi la Parietti – vado d’accordo molto più con lei che con lui".

Foto: account Instagram Francesco Oppini