Mario Russo: instagram, moglie, età, chi è?

Mario Russo è un medico chirurgo. Il suo nome è divenuto celebre per esser diventato prima fidanzato poi da pochi giorni marito di Samanta Togni, la ballerina ed ex maestra di Ballando con le stelle. E' di Napoli. Ha studiato all'Università degli studi della Campania Luigi Vanvitelli.

Sul suo sito mariorusso.eu si possono leggere alcune informazioni aggiuntive sul suo conto:



E' specializzato in chirurgia plastica e ricostruttiva. Negli ultimi dieci anni il Dott. Russo ha vissuto e lavorato nel Regno Unito e si è affermato come chirurgo di prim’ordine nella sua specialità.

Iscritto come chirurgo specializzato al General Medic Council, l’Ordine dei Medici Britannico, il dottor Russo è anche membro di alcune importanti associazioni europee di chirurgia estetica tra cui la British Medical Association e la European Society of Aesthetic Surgery. Volendo continuare a sviluppare il suo portfolio di competenze, il dottor Russo è impegnato a migliorare le sue abilità di chirurgo estetico e spesso viaggia in Europa per partecipare a convegni ed eventi del settore.

Le competenze del dottor Russo come chirurgo estetico sono state descritte in diversi servizi sulla stampa e nei media tra cui le partecipazioni televisive in “Malattie Imbarazzanti” su Channel 4 e su Discovery Channel.